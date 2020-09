Pärnumaal sai ATV õnnetuses raskelt viga 36aastane mees 

Õnnetuses raskelt viga saanud 36-aastane mees toimetati sündmuskohalt PPA lennusalga kopteriga Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Ka nelja-aastane laps viidi kiirabiga täiendavaks kontrolliks haiglasse, kuid esialgsetel andmetel on tema vigastused kergemad.

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Rein Jõgeva sõnul selguvad õnnetuse täpsemad asjaolud kriminaalmenetluse käigus. «Praegu on veel vara öelda, mis põhjusel mehe juhitud ATV ümber paiskus. Esialgsetel andmetel on teada, et lapsel oli õnnetuse hetkel jalgrattakiiver peas, kuid ATV-d juhtinud 36aastasel mehel kiiver puudus,“ ütles Jõgeva.