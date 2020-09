Suri USA ülemkohtu kohtunik Ruth Ginsburg  

Ülemkohtu avalduses teatati, et Ginsburg suri reedel oma kodus Washingtonis ümbritsetuna pereliikmetest. Ginsburgi tervist jälgiti hoolega ja selle aasta alguses ütles kohtunik, et läbib keemiaravi korduse, vahendab BBC.

"Meie rahvas on kaotanud ajaloolise kujuga juristi," ütles peakohtunik John Roberts reedes avalduses. "Oleme ülemkohtus kaotanud hellitatud kolleegi. Täna leiame, kuid kindlalt, et tulevased põlved mäletavad Ruth Bader Ginsburgi sellisena, nagu me teda tundsime - väsimatu ja resoluutne õigluse meister."