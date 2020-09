Tapal vahetus Ühendkuningriigi liitlasvägede üksus 

„Me oleme väga tänulikud koostöö ning abi eest oma partneritele, tänu kellele on liitlasvägede vahetumine tehtud võimalikult sujuvaks,“ ütles Eestis paikeva liitlaste lahingugrupi ülem kolonel Paul Clayton, lisades, et sel korral on roteerumine nõudnud hoolikat planeerimist, täitmaks kõiki koroonaviirusest tulenevaid meetmeid.

„Ühendkuningriigi ning Eesti sõdurite vahel on hea pikaajaline koostöö ja me oleme väga uhked oma juhtrolli üle liitlasvägede lahingugrupina siin Eestis,“ ütles 5 Riflesi ülem kolonelleitnant Jim Hadfield. Märkimisväärne on ka fakt, et uue rotatsiooniga Eestisse saabunud võitlejatest pea viiendik käis Eestis juba 2017. aastal, kui oldi esimene Tapale saabunud lahingugrupp.