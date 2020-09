Jaak Aaviksoo: hea meelega näeksin enne koalitsiooni Reformierakonnaga kui praegust 

Jaak Aaviksoo. Foto: Erki Pärnaku

Endine Isamaa aseesimees ja mitmekordne minister Jaak Aaviksoo ütles usutluses ERRi uudisteportaalile , et praeguse koalitsiooni põhjus peitub Reformierakonnas, mis on paljudele valmistanud pettumust. „Halvasti on öeldud kõigile ja enesehinnang kippus taevasse tõusma,“ selgitas Aaviksoo oravate laastamistööd.