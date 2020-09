KELDRISÕJA OHVER: naabrinaine tõmbas minu jalge alt plekitüki, tema abikaasa laua! 

Kanepi vallas Vissi külas asuv kahekorruseline maakividest eluhoone on näinud ülemöödunud sajandit ning edukalt üle elanud nii tsaari- kui ka kolhoosiaja. Vabas Eestis peavad amortiseerunud katusega maja elanikud aga sõna- ning väikest viisi ka sissisõda. On haavatuid. Tohtrid on haavad fikseerinud ja politseigi on oma reidid teinud.