Krimi Korruptsioonikahtlus: Tartu ülikooli kliinikumis eelistati ühte ettevõtet Toimetas Marvel Riik , täna, 17:57

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler rääkis, et kriminaalmenetluse läbiviimisel on olnud abi koostööst Tartu ülikooli kliinikumiga. Foto: Aldo Luud

Politsei ja piirivalve korruptsioonikuritegude büroo esitas möödunud nädalal Tartu ülikooli kliinikumi stomatoloogia kliiniku juhatajale Taavo Seedrele ja ülemõele Irina Sapatšukile kahtlustuse, mille järgi on nad rikkunud riigihangete nõudeid, teata lõuna ringkonnaprokuratuur pressiteates. Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Ken Kiudorf ütles, et alustatud kriminaalmenetluse käigus selgitatakse välja, kas stomatoloogia kliiniku juhataja ning selle ülemõde on rikkunud riigihanke nõudeid eesmärgiga anda eelis ühele konkreetsele ettevõttele. „Kahlustuste aluseks olev riigihange puudutab stomatoloogia kliiniku uute ruumide sisustamist. Samuti vajab väljaselgitamist, kas sellise võimaliku tegevuse eest on saadud vastuteeneid,“ ütles Kiudorf. Stomatoloogia kliiniku juhatajat kahtlustatakse ka selles, et ta on oma erahambaravikabinetis pakkunud viimased seitse aastat hambaraviteenuseid omamata selleks tegevusluba.