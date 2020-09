HIINA KOMPARTEI KÄEPIKENDUS? Trump plaanib TikToki järgmise kahe ööpäeva jooksul ära keelata 

Trumpi põhjendus on, et Hiina saab rakenduste kaudu ligi kasutajate privaatandmetele. Nii Hiina kui ka äppide tootjad eitavad seda. Mis puudutab TikToki, leiavad mõned kriitikud, et Trump üritab äpi peamiselt teismeealisi kasutajaid karistada selle eest, et nood teda ühe kampaaniaürituse eel kiusasid: noored ostsid ära suure posu pileteid, tekitades kampaaniameeskonnes elevust, ent sündmuse toimumise ajaks selgus, et presidenti on ninapidi veetud ja suur osa istekohti seisid tühjana. TikToki saavad ameeriklased kasutada veel kuni 12. novembrini, mil see lõplikult blokeeritakse.