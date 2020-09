Juhtkiri | Viirus sunnib kainemaks 

Sammu ei astutud uisapäisa, vaid tuginedes teadusnõukoja seisukohale. „Piirang aitab tagada, et inimesed mäletavad selgemalt, kus nad käisid ja kellega kokku puutusid“ – see nõukoja juhi Irja Lutsari põhjendus on üsna kainestav hinnang Eesti elanike joomakommetele. Siiski on piiranguid kehtestades ka oht, et joomine kolib kõrtsidest-ööklubidest kas koju või erapidudele, saunadesse ja mujalegi, kus nakkusahela jälitamine veelgi keerulisem.

Kui pidutsejatel on võimalus avalike võimaluste puududes kodus jätkata, siis restoranide, baaride ja ööklubide omanikele tähendab sissetuleku ärakukkumine arusaadavalt probleemi. Nii võib mõista turismitööstuse soovi saada riigilt 90 miljonit palgatoetust järgmise kevadeni vastupidamiseks. Aga mis saab siis, kui ka pärast seda olukord ei parane? Enamgi veel - kui turism ei taastu, siis miks peaksid senised peo- ja joomakombed endisteks jääma? Kas on võimalik, et kaine olemine saab olema uus normaalsus?

Muu maailma kogemus ütleb, et noored ei pruugi olla nõus pärast selle aasta koroonakevadet ka järgmisel talvel pidude ja reisideta mungaelu elama, nagu näha välismaistest piirangutevastastest meeleavaldustest. Küsimus on seda õigustatum, et isegi vaktsiini tulles ei kao viirus kuhugi, vaid jääb koos meiega edasi elama, nagu rõhutavad spetsialistid. Kui aga piirangud on tulnud selleks, et jääda, siis tuleb ka lõbustus- ja toitlustusasutustel oma äriplaane muuta.