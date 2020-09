Martin Helme ehitusplaanidest Pärnu maanteel: Libatse lõiguga liigume edasi PPP-ga ja suhteliselt heas tempos 

Kui Libatse-Nurme teelõik rajataks traditsioonilisel viisil ehk riigi rahadega, oleks tulemus mõnevõrra soodsam kui PPP – ingliskeelne akronüüm tähendab avaliku ja erasektori koostööd –, näitas firma Ernst & Young suve algul valminud analüüs. Valitsus läheb edasi aga just PPP lahendusega, kus erafirma ehitab tee valmis ja hoiab korras ning riik maksab järgmised 23 aastat selle kasutamise eest. Tegu on pilootprojektiga, mis peaks tõestama rahandusminister Martin Helme väidet, et läbi PPP läbi saaks kärmelt täispikkuses neljarealiseks ehitada nii Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu kui lõpuks ka Tallinn-Narva maantee.