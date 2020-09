Top | Kohalike vürstide piirangud 

Ülerahvastatud koolid

Õpilaste ennetav kupatamine distantsõppele, et koolide ülerahvastatust hajutada on tegelikult seniste tegemata tööde vili. Oleks suuremates koolides klassid seaduses ettenähtud täituvusega, oleks ka õpilasi koolimajas ligi kolmandiku võrra vähem. Kui klassides on ettenähtud 24 asemel „erandkorras“ ligi 40 õppurit, siis järelikult on meil nii koolimaju kui õpetajaid lihtsalt liiga vähe. Mihhail Kõlvart on küll muretsenud venekeelse hariduse pärast, aga milline on Tallinna linnapea plaan koolide ülerahvastatuse vältimiseks?

Uusi relvi, mõtelge!

Olgugi, et kaitseministri portfell on selles valitsuses isamaalase Jüri Luige käes, otsustas EKRE ka ses vallas rahandusministri suu läbi initsiatiivi haarata ning teatavaks teha, millist relvastust on Eestil vaja kiiremas korras juurde osta. Müüjadki on vist juba end ukse taha järjekorda lobistanud? Kuigi uute rakettide ning rannakaitse võimekuse järsu tõstmise üle peaks kaitsejõududel vaid hea meel olema, polnud uudist kuuldes neis märgata pehmelt öeldes erilist vaimustust.

Riik jälle lukku

Kuigi pärast kevadist eriolukorda oli juttu, et viiruse naasmisel enam ühiskonda lukku ei keerata, on valitsus paari sammuga ometi seda tegemas. Reisimine on lennuühendustega mängimise tulemusel muutunud sisuliselt võimatuks. Alkoholipiirang tähendab peopanemise väljasuretamist, seega kaob ära ka põhjus, et turistid meile tuleks.

Riigikogu eelarvevalikud