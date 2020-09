Maailm SUURSAADIK KUTSUTI VAIBALE: Venemaa nõudis selgitust Eestisse põgenenud ettevõtja kohta Toimetas Aare Kartau , täna, 15:57 Jaga: M

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnul oli Litrejev juba mais Eestisse pagenud. Foto: TASS/Scanpix

Venemaa välisministeerium kutsus välja Moskvas tegutseva Eesti suursaadiku, et too jagaks selgitusi kriminaaluurimise all oleva Vene ettevõtja Aleksander Litrejevi Eestisse suundumise kohta, vahendab Ria Novosti.