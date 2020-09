Eesti uudised Tartu tervishoiu kõrgkooli üliõpilasel tuvastati koroonaviirus Toimetas Kristjan Väli , täna, 15:47 Jaga: M

Koroonaviiruse testimine. Foto: Tiina Kõrtsini

Tartu tervishoiu kõrgkooli üliõpilase koroonaproov osutus positiivseks.Üliõpilane viibis Tartu tervishoiu kõrgkooli õppehoones õppetööl ning kõrgkooli ühiselamus 11. septembrini. Haigustunnuste ilmnemisel naasis ta enda koju Ida-Virumaal.Nakatunuga lähedalt kokku puutunud inimesed selgitab välja ja nendega suhtleb Terviseamet. Positiivse koroonaproovi andnud tudengiga samades loengutes viibinud üliõpilasi ja õppejõude on juhtumist teavitatud ning kõrgkool on saatnud haigestunud tudengiga ühel kursusel õppijad täies mahus distantsõppele. Nakatunu lähikontaktsed ühiselamu ruumides on suunatud eneseisolatsiooni.Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 4. septembril kehtestatud ohutusjuhendi järgi peavad kõik töötajad ja õppurid kandma praktikumides ja õppehoones lähikontakti tekkimisel maski. Õppehoonesse võib siseneda vaid siis, kui puuduvad hingamisteede haiguste sümptomid.