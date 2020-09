TEE VAHET: millised desovahendid on efektiivsemad kui teised? 

Tavainimesel, kes meditsiiniga ainult põgusalt kokku puutunud, on antiseptika ja desinfektsiooni maailmas keeruline orienteeruda. Pandeemia ajal tekkis turule palju uusi tegijaid – kuidas aga eristada, milline vahend ka päriselt efektiivne on?

Enamik turul saadaolevaid alkoholibaasilisi käte antiseptikume on kas etanooli, isopropanooli, n-propanooliga või nende alkoholide kombinatsiooniga. Toimeainete kontsentratsiooni väljendatakse kas mahu- (=ml/100ml, % v/v) või kaaluprotsendina (=g/100g, % w/w). Mahuprotsent võib olla mõjutatud temperatuurist, gravitatsioonist ja kontsentratsiooni reaktsioonist. Seega on kaaluprotsendiga väljendatud etanool täpsemini mõõdetav. Alkoholidel on ka erinev efektiivsus. Näiteks on kõige laiema toimespektriga n-propanool, kuid see tekitab juba 30% juures silmadele kahjuliku mõju.

Oluline on teada, et tulenevalt alkoholi koguse erinevast väljendusviisist võivad tekkida valed arusaamad. Etanooli sisaldus käte antiseptikumis peaks olema vahemikus 78,2-80% (w/w), et omada laia efektiivsust ja toimespektrit. Kui klient ostab 80% etanooli sisaldusega toote, kontrollimata kaaluprotsenti (w/w), võib see tähendada, et pakendil on väljendatud mahuprotsenti (v/v) ning reaalne etanooli kogus on 73,5% w/w. Suchomel jt tõestasid oma uurimuses aga, et 73,5% w/w etanooliga käte antiseptikum ei ole piisavalt efektiivne 30 sekundi jooksul. Erinevate alkoholidest segude puhul tuleb kindlasti jälgida, et tootjal oleksid tehtud efektiivsustestid. Euroopas on kasutusel EN standardid, mille alusel testitakse erinevate käte antiseptikumide ja desinfektsiooni toodete efektiivsust. Näiteks kui tootja ütleb, et nende vahend on viiruste vastase toimega, peaks toote etiketil või infolehel olema ka vastav efektiivsustest – EN standarditest on selleks EN 14476, nii ka muude haigustekitajate puhul.

Alkoholide antimikroobne toime avaldub nende võimes denatureerida valku. Nad on tugevalt bakteritsiidsed nahale kandes, kuid neil puudub pikaajaline efektiivsus. Sel põhjusel lisatakse antiseptikumi lahusesse juurde kas kloorheksidiini, kvaternaarseid ammooniumühendeid või oktenidiini, et saavutada remanentne (pikaajaline) toime. Sage alkoholibaasiliste vahendite kasutamine käte antiseptikas võib põhjustada naha kuivust, kui tootele ei ole lisatud niisutajaid või nahahooldusvahendeid. On tõestatud, et alkoholibaasilised lahused või geelid, mis sisaldavad nahahooldusvahendeid, ärritavad ja kuivatavad nahka vähem kui seep.

Aastatel 1992-2002 välja antud publikatsioonide süstemaatiline ülevaade kinnitas taas, et alkoholibaasilised käteantiseptikumid eemaldavad haigustekitajaid efektiivsemalt, kiiremini ja ärritavad nahka vähem kui käte pesemine seebi ning veega. Alkoholil ei ole aga häid puhastusomadusi, seega ei soovitata seda kasutada, kui käed on nähtavalt määrdunud. Antiseptikumi kasutamisel ei tohiks jääda kleepuvat tunnet, vahend peaks aurustuma kiirelt ning käed jääma pehmeks. Vahendit ei tohiks maha pesta ega kuivatada (efektiivsus kaob).