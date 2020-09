VALGEVENE KRIIS: ÜRO eriraportöör hoiatas Euroopat uue raudse eesriide eest 

„Ärgem lubame järjekordsel raudsel eesriidel Euroopale laskuda,“ sõnas Valgevenes inimõiguste olukorda jälgiv ÜRO eriraportöör Anaïs Marin. Tema sõnul on Valgevene olukord katastroofiline. Marin tõdes, et enam kui 10 000 inimest on „kuritarvitatavalt vahistatud“ ja teateid on rohkem kui 500 piinamisjuhtumist ja 1000 peksmisest. Ta kutsus ametivõime vabastama inimesi, kes võeti vahi alla poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel. Marini kõne katkestati mitu korda teiste ÜRO liikmesriikide delegatsioonide poolt, kelle seas olid ka Venemaa, Valgevene, Hiina ja Venezuela esindajad.