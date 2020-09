LENNUD EIKUSKILE: Aasia lennufirmad pakuvad pilootide töös hoidmiseks kummalisi lahendusi 

Reuters kirjutab, et selliseid n-ö reisid eikuhugile, ehk lennureisid, mille võlu (kui nii võib öelda) reisija jaoks on lihtsalt taaskogeda lendamise rõõmu ning nautida aknast paistvat kena vaadet muutuvad koroonapandeema jätkudes järjest populaarsemaks. Seda eriti Aasias. Küsimus ei ole vaid reisijates, vaid ka selles, et hädas lennufirmad kuidagigi mõnegi kopika teeniksid ning et pilootide lennuload pika tööta perioodi tõttu ei aeguks. Eelkirjeldatud reis startis, tõsi küll, Sydneyst (kuhu ka naasis). Ent ega sealgi reisifirmadel kuigi kerge pole.