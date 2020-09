MAAILM ON VÄIKE: USA maastikupõlengutest kerkiv paks toss võib ka Eesti õhku reostada 

Keskkonnaagentuur kirjutab oma pressiteates, et meie suunas liikuvast suitsupilvest annavad juba tunnistust ilmaprognoosides kasutatavad Copernicuse atmosfääri seireteenistuse satelliidipildid. Teadaolevalt on juba pea kuu aega kestnud hiigeltulekahjude tulemusel eraldunud atmosfääri rohkem kui 30 miljonit tonni süsinikdioksiidi. Tulekahjud paiskavad atmosfääri nii palju saastet, et suitsupilvi võib kohata leekidest endast enam kui 8000 kilomeetri kaugusel.