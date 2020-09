Erkki Raasuke astub Luminori tegevjuhi kohalt tagasi 

Luminor asutati 2017. aasta sügisel Nordea ja DNB Baltimaade üksuste ühendamisel. Raasuke liitus Luminoriga juba selle ettevalmistusprojekti ajal ning juhtis panga piiriülest ühinemist ja Blackstone'i poolt Luminoris enamusosaluse omandamise protsessi. Tema eestvedamisel emiteeris Luminor piirkonna esimesed tagatud võlakirjad, mis on suur panus Balti finantsturgude arendamisse.

Peter Bosek oli Austria Erste panga tegevjuht ja Erste grupi jaepanganduse juht. Erste grupil on 47 000 töötajat ja üle 16,1 miljoni kliendi seitsmes riigis paiknevas enam kui 2300 harukontoris. Peter Bosek on Erste grupis töötanud viimased 24 aastat ja olnud selle juhatuses erinevatel ametikohtadel 13 aastat. Ta on juhtinud digitaalse panganduse kasvu, mille eest Erste grupp on Euroopas pälvinud kõrget tunnustust.

Peter Bosek ühineb Luminoriga ettevõtte jaoks väga olulisel ajal. Toetudes Erkki Raasukese juhitud meeskonna loodud tugevale lähtepositsioonile, liigub pank oma muutumisprotsessi kolmandasse etappi.

Luminor on 900 000 kliendi ja 2500 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2020. aasta märtsi lõpu seisuga 15,6% hoiuste ja 17,6% laenude turuosa. Panga omakapitali maht on 1,6 miljardit eurot, mis tagab Luminori kapitaliseerituse 22% tasemel esimese taseme põhiomavahenditega (CET1).

„Erkkiga töötamine läbi Luminori asutamise ja panga muutumisprotsessi on olnud suur rõõm. Integreerimisprotsess, mida ta on enam kui kolme aasta jooksul juhtinud, on meie regioonis enneolematu ning Luminor on seetõttu edasise kasvu ja arengu jaoks väga hästi positsioneeritud. Soovime Erkkile edaspidiseks kõike head,“ ütles Luminor grupi nõukogu esimees Nils Melngailis. „Samuti on mul hea meel tervitada Peter Bosekit pangaga ühinemisel. Ta sobib suurepäraselt juhtima panga järgmist kasvuetappi ja toetama Luminori ambitsioone. Tal on suurepärane maine innovatsiooni, digitaliseerimise ja meeskonna motiveerimise osas ning tal on tugev taust panganduses, mis on Luminorile äärmiselt kasulik.“

Luminori tegevjuhi Erkki Raasukese sõnul on tal olnud au Luminori juhtida. „Olen meie juhtkonna ja kolleegide viimase kolme aasta saavutuste üle väga uhke. Usun, et pank on nüüdseks väga tugeval alusel, millele edaspidiselt tugineda. Seetõttu olengi otsustanud, et on õige aeg anda positsioon üle kellelegi, kel on vajalikud kogemused, et Luminori muutumisprotsess edukalt järgmisesse kasvuetappi viia. Usun, et Peter Bosek sobib selleks suurepäraselt ning pank jätkab tema juhtimisel suuri asju. Tänan meie meeskonda ja kliente, et nad on sel teekonnal kaasas olnud,“ lisas Raasuke.

Luminori tegevjuhikandidaat Peter Bosek ütles, et ta on põnevil ja tal on privileeg olla Luminori järgmine tegevjuht. „Ma hindan usaldust, mida nii nõukogu kui ka aktsionärid mulle on avaldanud. Luminor on turu juhtiv finantsasutus. Usun, et kasutades ettevõtte rajatud vundamenti, saame kiirendada Luminori positsiooni ja müüki, pakkudes klientidele oma klassi parimaid teenuseid,“ lisas ta.