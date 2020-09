Poola peaministripartei: loomakaitseseaduse eelnõu võis lõhkuda koalitsiooni 

Eelnõu, mis Poola Seimis ööl vastu reedet erakorralisel hääletusel vastu võeti, on olnud alates 2015. aastast koalitsiooni ühtsuse üheks suuremaks proovikiviks. Konservatiivse peaministripartei esindaja teatas, et tema väiksemad koalitsiooniliitlased, kes seaduse poolt ei hääletanud, seadsid ohtu kogu valitsuse püsimajäämise. „Eilsed otsused viisid olukorrani, kus me ei tea, kas koalitsioon eksisteerib,“ sõnas peaministri nõunik Michal Dworczyk. Ta lisas, et vähemusvalitsus ei saa ametiaja lõpuni võimul püsida, mistõttu võib vaja minna ennetähtaegseid valimisi.