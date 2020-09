Repliik Küsimus | Kes siiski lasi õhku Inga Raitari välipeldiku? Arvamustoimetus , täna, 12:13 Jaga: M

Foto: MATI HIIS

Sel nädalal oli jälle üks väike tähtpäev – möödus poolteist aastat ajakirjanik Inga Raitari välipeldiku professionaalsest õhkulaskmisest tundmatute isikute poolt tema Lõuna-Eesti talus. Et Õhtuleht päris uurimise hetkeseisu kohta viimati kevadel plahvatuse aastapäeval, siis millised on olnud edusammud möödunud poole aasta jooksul? Kas on uurimises mingeid arenguid olnud, ekspertiisides selgunud uusi asjaolusid, kahtlusaluste ring paika pandud, teo toimepanijad välja selgitatud või on tegu lootusetu juhtumiga?