Siiri Laidla | Muudkui ahistatakse 

Mõiste „ahistamine“ kui eeskätte seksuaalne kius on keelepruuki tekkinud üpris hiljuti. Eestikeelne sõna „ahistus“ tähendab kitsikust, hirmu, ängistust, kammitsemist, painavat tunnet või olukorda. Nagu pigistav krae või lips, mis kaela poob. See ei lase hingata ega mugavalt tunda. Pigistava krae puhul piisab enamasti kraenööbi avamisest.

Maast-madalast saadik

Hinge- või ihuahistuse puhul see niisama lihtne ei ole. Ja „ahistamine“ hõlmab nüüd hoopis karmimat mõistevalda. Tegu on juba isiku vastu suunatud konkreetse tegevusega. Kas üldse leidub kedagi, kes enda kohta võib kätt südamele pannes väita, et teda ei ole eales ahistatud? Või pole ta ise ahistajaks osutunud, olgu meelega või kogemata, näites kambavaimu tuules? Olge nüüd!

Ahistamist kogeb väikelaps juba lasteaias, kuhu ta pahatihti vägisi toodi. Söögid, mis ei maitse; kaaslased, kes löövad ja narrivad; kohustuslik lõunauinak, kui kesk päiksepaistelist päeva und ei ole. Jne. Viimaks mõistab laps, et parem on kohanduda, kui pidevalt nutta ja jonnida. Nii see kasvatamine ja allutamine käib. Sotsiaalsed normid tuleb varakult paika panna, nii on kõigile parem.

Teismelisena tekivad hoopis teised probleemid. Kedagi ei sunnita enam lõuna ajal magama. Nüüd tahaks vahel kesk päeva välja puhata, sest öö otsa sai pidutsetud! Koolistress ahistab! Nüüd tekib enesehinnang, mis enamasti sõltub kaasinimeste arvamusest. Mida ütles õpetaja? Mida nähvas sõbrants? Kas lemmikpoiss või -tüdruk pani mind tähele? Keegi sai heade hinnete või prillide või tuhmi riietuse tõttu nohiku tiitli.

Kedagi võeti peol tantsima, kedagi mitte. No jah, tantsima võeti ikka saledaid ja väljakutsuvalt riides tütarlapsi, teised kaunistasid müürililledena seinaääri. Need teised püüdsid populaarsetelt neidudelt eeskuju võtta, ikka välimuse poolest. Sisemine ilu käigu kanni! Koolilugudest pajatavad noorteraamatud ja linateosed kubisevad ahistamisest. Oluliseks saab see, kas ja kuidas sellest välja kasvati. Mõned ei kasvanudki. Ja lõpp oli traagiline.

Võib ju loota, et abielu (moodsamalt kooselu) on kahe armastava inimese liit. Aga mis selgub? Kius, solvangud, tundekülmus, manipuleerimine, passiiv-agressiivne käitumine, füüsiline ülevõim. See pole ju armastus? Või on? Armastuse universaalset definitsiooni pole siiani keegi osanud sõnastada, kuigi inimelu toimib ju vaid armastuse toel.