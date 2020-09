PARIM AEG KOLIMISEKS: aga kas kasutada kolimisfirmade abi või peaks ise hakkama saama? 

Esialgu kipub kolimine tunduma justkui lihtne asi, mida ette võtta – eriti, kui mees on majas. Paraku on kolimine täis erinevaid nüansse. Näiteks on erinevatel mööbliesemetel ja seadmetel erisugused viisid, kuidas neid tõstma ja autosse kinnitama peab, et need ei saaks kahjustada või ei teeks kolijatele liiga. On väga spetsiaalsed kolimistekid, mahukiled, kolimiskastid ja pakkimistehnikad, mis tagavad turvalise esemete transpordi uude kohta. Ise kolides pole seda võimalik teha, eriti mitte tasemel, mida suudavad professionaalsed kolijad. Ning lõppkokkuvõttes on kogu protsess palju tülikam ja riskirohkem kui kolijate kutsumine. Meil on tellijate hulgas palju neid peresid, kes esialgu plaanisid kolimise ette võtta ise. Aga kui pärast esimese kapi alla tassimist ning portsu kastide ära viimist oli möödunud mitu tundi, siis saadi aru, et kolijate tellimine säästab nii tervist kui närve.