Urmas Hännile | Ettepanek: jätame erakonnad riigirahast ilma 

„Esimene tagasihoidlik samm oleks riigiaparaadi null kasv, see ei võta kelleltki tükki küljest ära,” nentis Laar. „Valitsuskulud ei tohi kasvada, seeläbi oleks valitsejad ka rahvaga solidaarsed. Kõik märgid näitavad, et ees on keerulised ajad. Seda nii Eestis kui ka kogu maailmas.”

Elukogenud Laari sõnades pole mõtet kahelda. Viimast seda enam, et jutt ei ole ilmselt 132 tuhandest avalikus sektoris töö leidnud inimesest – kas neid on tõesti nii vähe või ka palju, on omaette küsimus, sest üldteada on tõdemus, et on väike vale, on suur vale ja on statistika - aga see selleks.

Tõenäoliselt pidas Laar siiski silmas hoopis väiksemat ametnike hulka. Seda ligi 19 000-pealist väge - vähemasti nii palju olla neid olnud tunamullu - kellele riik ja kohalikud omavalitsused on usaldanud avaliku võimu teostamise.

Näitaja pole ju teab mis suur, ent kas meie pisiriigi kohta pole sedagi palju? Eriti kui pidada silmas, et Eestit esitellakse kõikjal maailmas edulise e-riigina. Riigina, kus 99 protsenti avalikest teenustest on ühiskonnale kättesaadavad digitaalselt. Riiki, kus nii kodaniku, ametniku kui ettevõtja jaoks on riigiga suhtlemine võimalikult mugavaks ja bürokraatiavabaks kujundatud ning kus e-teenusena ei tule seni kõne üksnes abiellumine ja lahutamine.

Et riigiaparaat võiks lähiajal või üldse millalgi ennast koomale tõmmata, on paraku raske uskuda.

Kui lehvitada üksnes riigireformi hüüdlausetega, et kasutusele on võetud kaasaegsed juhtimispõhimõtted ning juhtimiskvaliteet on paranenud kõikidel tasanditel ja keskvalitsuse asutuste tegevus on muutunud efektiivsemaks, dubleerimised on vähenenud ning avalike ülesannete täitmist on konsolideeritud, siis piisab nende loosungite väljanaermiseks vaid ühest teisest tsitaadist.

Sellest, mida ütles mööblitootmisettevõtte Tarmeko juht Jaak Nigul septembri keskel Eesti rahvusringhäälingule antud intervjuus.