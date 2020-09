UURING: Eestit vaenlaseks pidavate venemaalaste osakaal on vähenenud, suurimaks sõbraks peetakse Valgevenet 

Kui venelastel paluti nimetada viis riiki, keda nad lähimaks liitlaseks peavad, polnud tulemustes suuri üllatusi. Kõige sõbralikumaks liitlaseks peeti muidugi „väikest venda“ Valgevenet, mille märkis ära 58% vastanutest. Eelmisel aastaga võrreldes oli see protsent nelja võrra kahanenud, ent sellele vaatamata on Valgevene vene vastajate südames kindlalt esimene. Valgevenele järgnesid Hiina (40%), Kasahstan (35%) ja Armeenia (17%). Viiendat kohta jagasid Aserbaidžaan ja India (mõlemal 13%). Eestit ega ka teisi Balti riike ei toodud selles kriteeriumis üldse esile. Soome mahtus 2%-ga tabeli lõppu.

Sellele vaatamata kuulub Eesti aga riikide hulka, keda venemaalased kirjeldasid Venemaa suhtes vaenuliku või ebasõbralikuna. Ka selle pingerea esiotsas pole suuri üllatusi. Taas arvatakse, et kõige vaenulikum riik Venemaa vastu on USA (60%). Siiski on venelaste arvamus Ameerika Ühendriikide ebasõbralikkusest veidi vähenenud – eelmisel aastal oli see 67% ja üle-eelmisel lausa 78%. USA-le järgnevad Ukraina (35%), Suurbritannia (29%) ning Läti, Leedu ja Poola (kõigil kolmel 26%).