VARJATUD, AGA OLEMAS: vägivalla ohvriks langenud eakad ei julge sageli oma murest kellelegi rääkida 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna koordinaator Anne Klaar tõdes, et kõige rohkem on peidetud eakate vastane vägivald, mida esineb eriti paarisuhetes, kuid millest ohver ei räägi, sest prouad sageli ei teagi, et peavad nõusoleku andma, mõtlevad, et see on nende kohustus, kui nad on abielus, et vaba valikut pole.