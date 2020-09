Juhtkiri | Eesti jaguneb viirustsoonideks? 

Valla jõulist reaktsiooni võib mõista, sest keegi ei taha saada suureks koroonakoldeks, kust võib nakkus edasi levida teistessegi Eesti osadesse. Teisalt, kui see on alles viiruse teise laine algus, siis milline on mõistlik ootus, kui kaua võiksid elanikud kõige rangemaid piiranguid taluda? Kriitiline oli ka õiguskantsler Ülle Madise, kes ei pea õigeks põhiõiguste piiramist – näiteks ei saa kõigilt valla territooriumil asuvatelt teenindusasutustelt nõuda, et nende personal kannaks maske, ja et vallaelanikud liiguvad väljas üksnes 2 + 2 põhimõttel. Õnneks kohendas vald piiranguid selliselt, et need on nüüd seadusega kooskõlas.