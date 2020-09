Seisukoht | Uus tsirkusehooaeg 

Nagu ikka on sümboolseks poliitikahooaja avalöögiks riigikogu sügisistungjärgu avaistung. On tavaks, et seal on kohal ka president. Kuid mõned EKRE liikmed pidasid sel esmaspäeval vajalikuks Kersti Kaljulaidi kõne ajal saalist lahkuda, et ilmselt talle nii endi arvates koht kätte näidata. Nende põhjendused olid aga pehmelt öeldes kummalised. Näiteks Urmas Reitelmann pidi enda sõnul just sel hetkel koeraga jalutama minema ja Jaak Valgel sai parasjagu arvutil aku tühjaks. EKRE sai nüüd väiklaselt presidendile n-ö tagasi teha. Mäletatavasti lahkus Kaljulaid mullu aprillis riigikogu saalist ajaks, kui ministri ametivande andis lähisuhtevägivallas kahtlustatav Marti Kuusik.