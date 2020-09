„KOLMAS POOLAEG“ | Jalgpallitreener Jaanus Reitel nadist seisust: aga miks me üldse arvame, et peaksime olema paremad, kui me praegu oleme? 

Kuna Reitel on pikalt töötanud noortetreenerina Eestis, Hollandis, USAs, Norras ja Soomes, kõneles mees saate esimeses pooles sellest, mida tehakse mujal maailmas teisiti, et lõhe meie ja Euroopa noormängijate vahel näib üha süvenevat, ning lõpuks näeme selle vilju ka A-koondise esitustes. „Aga miks me üldse arvame, et peaksime olema paremad, kui me praegu oleme?“ viskas Reitel õhku otsekohese küsimuse.