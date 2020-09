Poliitika Kuhu on jäänud EKRE lubatud Trumpi miljard? Mart Helme: vaatame õhutõrjesüsteemi sõbrahinna pealt Viljar Voog , täna, 16:40 Jaga: M

VÄLK JA PAUK! Kui Mart Helme (vasakul) arvates võiksid vaenlased praegu vaevata korraldada Tallinnasse dessandi, siis Jüri Ratas ja Urmas Reinsalu kinnitavad, et Eesti on hästi kaitstud ka enne 50 miljonit eurot maksva meretõrjesüsteemi ostmist. Foto: Stanislav Moškov

Praegu võiks venelane maabuda dessandiga Tallinna linnahalli alla ja Eesti ei saaks sellele kuidagi vastu – seepärast tuleb laenumiljonitega tõsta kaitsevõimet ning see on puhtalt poliitikute otsus rõhutab siseminister Mart Helme. Peaminister Jüri Ratas aga rahustab: mingit dessanti ei tule, Eesti on kaitstud ja tagatipuks teevad kaitsevallas otsuseid ikkagi eksperdid.