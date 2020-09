NUTIKAD NÕUANDED: kuidas kodukontorisse lauda valida? 

Meist enamike kodud pole lihtsalt valmis selleks, et kogu perekond on samal ajal samas kohas ja teeb täiesti erinevaid asju. Ettevõtlikumad ehitasid juba kevadel garderoobi käepärastest vahenditest laua, et oleks koht, kus rahulikult videokõnesid teha. Ent see ei lahenda probleemi pikemas plaanis.

Edumeelsemad tööandjad andsid võimaluse büroost lisaks tehnikale ka laud ja tool koju kaasa võtta – aga kui paljudel meist on täna kodus ruumi ühe või kahe täismõõdus kontorilaua jaoks? Ja mis saab siis, kui pool töönädalat möödub kontoris, pool kodus?

Koduste õpi- ja töökohtade planeerimist alusta võimaluste ja vajaduste kaardistamisest: kuhu ja kui palju oleks võimalik töötamiseks ruumi teha, kui pikad on õppe- või tööperioodid, kas lauda ja tooli hakkab kasutama vaid üks või mitu pereliiget?

Klassikaline kontorilaud on juba aastakümneid olnud 160 x 80 sentimeetri suurune – just selle suuruse puhul ulatub keskmine täiskasvanu kogu laua ulatuses asju haarama, pealegi õnnestub sinna lisaks kuvarile ja klaviatuurile mahutada ka lauatelefon, kalender, märkmik ja päris mitu kausta. Kogemus näitab, et kodune töölaud võib olla märgatavalt väiksem, sest tehnoloogia on aja jooksul oluliselt õhulisemaks ja kompaktsemaks muutunud ning ei vaja enam nii palju ruumi. Siiski võiks ka kodune töölaud olla vähemalt meetri laiune ja 60 sentimeetrit sügav, muidu ei jää arvutiga töötades ega lugedes-kirjutades enam kätele piisavalt toetusruumi.

Alku A laua kõrgust saab jalgade otsi sisse-välja kruvides kergesti muuta Foto: © Martela

Kindlasti peaks laud olema kasutaja kasvu jaoks õigel kõrgusel – laua taga istudes on käed randmest küünarnukini toetatud, ilma et peaks selga küüru tõmbama või õlgu kõrvadeni kergitama. Martela Alku A sarja laudadel on näiteks võimalik jalgu lühemaks või pikemaks keerata. Taolised lauad sobivad eriti hästi õpilase töökohaks, kasvades koos lapsega.

Alku Sit ja Stand laud on oma nime vääriline: mootoriga tõstetava laua taga saab nii istuda kui seista Foto: © Martela