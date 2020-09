Politsei otsib Valga hooldekodust lahkunud 42aastast Vitalijst 

Politseinikud on suhelnud nii hooldekodu personali, sealsete elanike kui ka kohalike elanikega. Muuhulgas rääkisid politseinikud täna ka kohaliku bussijuhiga, kelle sõnul nägi ta Vitalijsele sarnanevat meest sisenemas Taheva bussipeatusest ühissõidukile, mis Tartusse sõitis. See info on veel kontrollimisel.



Oma tervisliku seisundi tõttu võib mees käituda ettearvamatult ning ta võib kõrvalise abita ohtu sattuda. Mees on ka varem sarnaselt hooldekodust lahkunud, kuid siis ta tuli ise mõne aja möödudes oma elupaika tagasi.