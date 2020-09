WHO Euroopa piirkonna juht: olukord on äärmiselt tõsine ja koroona levib hullemini kui kevadel 

„Nädalane nakatumiste arv on nüüd ületanud nüüd selle, mida me märtsis kevadise viiruslaine tipus nägime,“ teatas Kluge ja lisas, et eelmisel nädalal ületas nakatumiste arv 300 000. Ta tõi veel välja, et rohkem kui pooltes Euroopa riikides on nakatumine vaid viimase kahe nädalaga kasvanud rohkem kui 10 protsenti.

Kluge sõnul on koroonaviirus eurooplastelt väga palju võtnud. „Euroopas on olnud 4 893 614 nakatumist ja 226 524 surma. See näitab ainult üht osa – kannatada on saanud ka meie vaimne tervis, majandus, elukvaliteet ja ühiskond.“

Kluge sõnul on koroonaviiruse vastu töötanud resoluutsed vastulöögid ja see, kuidas pandeemia edasi areneb, on meie endi teha. „Oleme selle vastu võidelnud ja teeme seda veel!“

Sellel esmaspäeval kogunes WHO Euroopa regiooni komitee, mille 53 liikmesriiki võtsid ühel meelel vastu Euroopa tervisevisiooni järgmiseks viieks aastaks. „loodud programm keskendub euroopa inimeste vajadustele ja ootustele vastamisele. Selle kokkuleppega kinnitasid riigid seda, kui oluline on omavaheline solidaarsus ja usaldus. Ma usun, et seal on soov elada nende põhimõtete järgi, mis kaitsevad tegelikult kogu meie kogukonda,“ teatas Kluge.

Kluge sõnul julgustab WHO kõiki riike vastu võtma riiklikke otsuseid, mis põhinevad epidemioloogilistel andmetel ja muudavad reaalselt olukorda. Tema sõnul on Euroopas küllalt häid näiteid sellest, et selline riiklik lähenemine töötab.

Teise asjana toob ta välja selle, et peame endiselt kasutama neid teadmisi, mis me oleme juba saanud. „Peame ette valmistama oma tervishoiu võimekust, isikukaitsevahendeid koguma. Me teame, et peame kaitsma oma arste ja teisi eesliini töötajaid, kes hoiavad selles kriisis elus mitte ainult meie eakaid, vaid kogu ühiskonda. Me teame, millal testima minna ja käsi pesta, kuidas sotsiaalset distantsi hoida ja miks suurtest kogunemistest hoiduda,“ loetles ta ja ütles, et neid teadmisi peab väsimatult rakendama.