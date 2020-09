VIDEO | COOPi autoloosi võitja: kõne saabus sünnipäevahommikul – see oli mu elu parim kingitus! 

Taavi mäletab võidust teadasaamise hetke üsna selgelt. „See oli 10. septembri hommik ning olin tööl. Vaatasin, et keegi helistab võõralt numbrilt ning esimesel korral vastu ei võtnud. 10-15 minuti pärast helistati uuesti ja otsustasin, et võin ühe müügikõne ära kuulata,“ meenutab Taavi ja jätkab: „Hakati uurima, kas ma tean, mis kampaania COOPis praegu toimub. Mina muidugi ei teadnud, sest ei käi COOPis nii tihti kui mõni teine inimene. Lõpuks andsin alla ja nentisin, et tõesti ei tea. Vastati, et loositakse autot ja Toyota RAV4 võitsin mina.“

Kuigi taoline uudis kõlas uskumatult, ei arvanud Taavi hetkekski, et keegi tema üle nalja teeb. „Kommunikatsioonijuht tutvustas ennast viisakalt, rääkis täpsemalt, kust ta helistab ja miks. Mul ei olnud erilist põhjust teda mitte uskuda,“ tõdeb Taavi. Kõige esimesena andis ta uudisest teada elukaaslasele, kes oli samuti üllatunud ja rõõmus.

Muide, tegemist oli Taavi esimese märkimisväärse võiduga – senised suurimad auhinnad on olnud erinevad meened, näiteks T-särgid või pinalid.

Osales autoloosis kõigest ühe piletiga

Tallinnas elav Taavi tunnistab, et iganädalaselt ta COOPis ei käi – Kristiine linnaosas tema kodu lähedal lihtsalt pole ühtegi. Suvisel ajal sõitis Taavi aga Lõuna-Eestis ja Hiiumaal ringi ning just niiviisi sattus ta eelkõige COOPi kauplustesse. Taavi võidu teeb eriti omapäraseks see, et ta osales loosis üheainsa piletiga ehk võiduvõimalus oli praktiliselt üks miljonist. „Rohkem minul sel korral polnudki vaja,“ muheleb Taavi.

Pärast fortuuna naeratamist on Taavist saanud loomulikult COOPi alaline klient. „Eelistan kulleriteenust või toidukappi tellimise võimalust, sest terve sortiment on käeulatuses. Pealegi tuuakse kaup tasuta koju alates 20 euro suurusest tellimusest ning toidukappi jõuab see hoopis tasuta,“ räägib mees.

Taavi ütleb, et tema on peres suurem poeskäija. Toidukauplusesse satub ta keskmiselt paar korda nädalas. „Mulle vist meeldib rohkem poes käia, lähen sinna alati konkreetse ostuplaaniga. Söögitegemise osas aga sõltub – enamuse ajast valmistan mina, kuid mitte alati,“ mõtiskleb ta. Taavi sõnul on tema hitt-toitudeks suvel erinevad grillpalad, kuid talvisel ajal hiilgab ta pastade ja ahjuroogadega.