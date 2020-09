VÕLTSITUD ALLKIRJAD! Keegan McBride loodab, et uued arengud Nurkse rahastamisskandaalis viivad peagi lõpplahenduseni 

Kõnealune skandaal hõlmas TTÜ Nurkse instituudis toimunud kahtlast projektirahastamist. Postimees väitis mullu Keegan McBride’i väidetele ja materjalide tuginedes, et rohkemate eurorahade saamiseks oli töötajatena kirja pandud inimesi, kes polnud tegelikult projektiga seotud. Algatatud ülikooli sisejuurdlus jõudis seisukohale, et mingit pettust ei toimunud. Nüüd on aga toimunud taas uued arengud – avalikuks sai rahastamisskandaaliga seotud projekti allkirjade võltsimine.