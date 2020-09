Mart Soidro | Riigikogu naases suvepuhkuselt 

Parlamendi kuugraafik on tihe – kolm nädalat järjest tuleb tööl käia, alles siis saab nädalakese puhata. Erinevalt näiteks tuletõrjujatest, kes on 24 tundi tööl ja saavad seejärel 72 tundi luuslanki lüüa. Eriti karmi koormuse all kannatavad muidugi väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed, kes peavad Toompeal olema ka reedeti, mil toimub komisjonide töö. Praeguste plaanide kohaselt minnakse jõulupuhkusele 17. detsembril ja taas tullakse kokku tuleva aasta 11. jaanuaril.

Esialgu pole veel kõik tööle jõudnud. Pilk stenogrammi näitab, et esmaspäeval oli tööl 91, teisipäeval 80 ja kolmapäeval 89 saadikut. Aga nagu me teame, on rahvaasemikud oma mandaadis vabad ja tööl käima ei pea. Mis torkas avanädalal veel silma, oli see, et riigikogulaste autoparklasse on siginenud kaks uut Jaguari, tõelist kaunitari. Kes need endale liisis, pole siinkohal ehk olulinegi. Peaasi, et kuluhüvitised läheksid 100%-liselt asja ette!

Suurest pildist

Avaistungil pidasid kõne nii riigikogu esimees kui ka vabariigi president. Kersti Kaljulaidi kõnet on palju analüüsitud, seetõttu peatuksin esmalt riigi esimese mehe sõnavõtul. Ka Henn Põlluaas rääkis suurest pildist, aga ka otse- ja digitaalsest demokraatiast. Sel aastal suutis Põlluaas mind juba teist korda meeldivalt üllatada – nii nagu 24. veebruaril ei siunanud ta nüüdki opositsiooni ega presidenti, rääkis hoopis Venemaa agressioonidest Gruusia ja Ukraina vastu. „On karta ka Venemaa sõjalist sekkumist Valgevene sündmustesse,” hoiatas spiiker.

President omakorda nentis, et seda, millal täpselt tulevik maha magati ja minevikule ajapikenduse ostmisele keskenduti, on keeruline öelda. „Ka 30 aasta pärast – võib-olla selle saali õnneks –, on võimatu näppu täpselt õigesse ja sellesse ühte kohta ajaloos asetada. Aga esimest korda 30 aasta jooksul näeme ja tunneme, et nii mõnigi meie raudse eesriide tagant vabanenud kaaslane töötab jõukama ja turvalisema tuleviku nimel Eestist efektiivsemalt. Midagi on lahti meie suure pildi tajuga. Või siis meie võimega sellele reageerida.”

Ma ei ole presidendi selle väitega päriselt nõus. See, et rahvaasemikud suurt pilti ei näe, on muidugi sulatõsi. Aga kindlasti ei alanud see tagasikäik selle riigikogu ajal. Tuletan vaid meelde Taavi Rõivast, kes tõdes, et Eesti on jõudnud peenhäälestuse ajajärku. Vahe on vaid selles, et siis mõnuleti saavutatul, nüüd on aga olukord dramaatilisem.

Palju tähelepanu pälvisid neli EKRE saadikut, kes presidendi kõne ajal riigikogu saalist välja marssisid.