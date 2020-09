Valitsus võtab kümnelt inimeselt ebaausal teel saadud Eesti Vabariigi kodakondsuse 

2015. aastal tuvastas politsei- ja piirivalveamet põhjaliku uurimise tulemusena, et aastatel 2013-2015 on kuritegeliku rühmituse poolt toime pandud ulatuslik pettus, mille käigus oli inimestel ebaseaduslikul teel võimalik saada Eesti kodakondsust ilma, et kodakondsuse saaja vastaks seaduses toodud tingimustele. Pettuses osalenud isikud ei sooritanud ise nõutavaid eesti keele ja seaduste tundmise eksameid ning esitasid riigiasutustele valeandmeid eksamite sooritamise kohta.