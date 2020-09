VIDEO | Valitsus hakkab laevandust toetama ja võttis paljudelt inimestelt Eesti kodakondsuse 

Peaminister teatas, et valitsus sai ülevaate eneseisolatsioonist kinni pidamisest ja lähikontaktsete välja selgitamisest. „Millega meil on probleem, on see, et inimesed ütleks, kus nad on käinud ja kellega kokku puutunud. Seda on politseil ja terviseametil vaja teada, hoida viiruse levikut võimalikult hästi vaos ja välja selgitada lähikontaktsed,“ sõnas ta.

Ratase sõnul jätkab valitsus ka eelarve arutamisega. „Avalikkuses ja meedias on kerkinud sellega palju teemasid. Palun kõigil aru saada, et me saame anda konkreetseid vastuseid alles siis kui eelarve on koostatud. Minu arvates me liigume väga töises ja heas suunas,“ rääkis peaminster. Ta lisas, et valitsus töötab läbi kõiki kirju, mis paluvad palgatõusu. Sellise kirja on valitsusele saatnud näiteks õpetajad ja korrakaitsetöötajad. Nende palvete peale palub Ratas kõigil arvestada sellega, et tänavu on erasektor pidanud palkasid koomale tõmbama ja see on tugev signaal üleüldse palgaküsimuse arutamise eel.

Ratas võttis teemaks ka paari päeva pärast toimuva maailma koristuspäeva ja soovitas kõigil sellest osa võtta. „Teeme selle ilma puhtamaks. Mina ise kavatsen koristada Stroomi pargis.“

Helme: võtsime paljudelt inimestelt Eesti kodakondsuse

Siseminister märkis, et valitsus otsustas võtta Eesti kodakondsuse ära hulgalt inimestelt, kes olid sellega pettusega saanud. „Need olid inimesed, kes olid võltsitud keeletunnistustega selle saanud. See on pikaajaline protsess, millega peame tegelema. Anname nendele inimestele võimaluse keeletesti teha, aga paljud ei ole seda teinud. Kodakondsus ei ole iseenesest mõistetav õigus,“ rääkis minister, aga kinnitas, et kodakondsuse ära võtmine ei võrdu nende inimeste represseerimisega. Samas märkis ta, et kodakondsus on siiski privileeg. Helme täpsustas, et kodakondsuse kaotanud inimesi on teavitatud pettuse avastamisest ja neile on siiski antud teine võimalus see kodakondsus ausal teel saada.