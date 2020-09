MÜRK VEEPUDELIS: Navalnõid ei mürgitatud lennujaamas, vaid juba hotellis 

Eelnevalt levis veendumus, et opositsioonipoliitikule manustati Novitšoki närvimürkide perekonda kuuluvat toksiini Tomski lennujaamas joodud tee tassikeses, ent nii see siiski polnud. Navalnõi tiim avaldas mehe Instagrami kontol video tema hotellitoast ja kirjutasid selle kirjeldusse, et jälgi Novitšoki mürgist leiti tavalisest veepudelist, mis asus Xanderi hotelli numbritoas. Hotellis peatus koos Navalnõiga ka kogu tema videotiim. (Neljatärnihotellis maksab üks öö hetkeseisuga vähem kui 60 eurot.) Washington Post vahendab, et seltskond oli väga ettevaatlik, broneerides rohkem tube kui neil tegelikult vaja läks ning Navalnõi ise ei läinud tuppa, mis tema nimele võetud.