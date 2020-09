MÜRK VEEPUDELIS: Navalnõid ei mürgitatud lennujaamas, vaid hoopis hotellis 

Eelnevalt arvati, et Aleksei Navalnõile manustati Novitšoki närvimürkide perekonda kuuluvat toksiini Tomski lennujaamas joodud tee kaudu, ent nii see siiski polnud. Navalnõi tiim avaldas mehe Instagrami kontol video tema hotellitoast. Nad kirjutasid selle kõrvale, et jälgi Novitšoki mürgist leiti tavalisest veepudelist, mis asus hotellitoas, kus peatus Navalnõi kõrval ka kogu tema videotiim.