Sügistorm Aila on jätnud Soomes elektrita üle 60 000 majapidamise 

Hommikul on tormi kese Soome keskosas ja Põhja-Savo piirkonnas. Riigi lääneosas oodatakse tuule tugevnemist. Maksimaalseks tuulekiiruseks on mõõdetud juba 35,3 m/s. Torm liigub pärastlõunal edasi mööda riigi lõuna- ja idapoolset osa.

Torm Aila on põhjustanud seni ulatuslikult elektrikatkestusi – eriti riigi läänerannikul. Praeguse seisuga on elektrita enam kui 60 000 majapidamist umbes 140 omavalitsuses. Suuremad voolukatkestused on tuvastatud Ostrobotnia regioonis.