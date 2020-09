TORMIBLOGI | Neljapäeval möllas külm tuul. Enamik majapidamisi on reedeks elektrivoolu tagasi saanud 

Iga torm on oma iseloomult omamoodi. Praegu on selgelt näha, et see räsib enim just saari ja looderannikut. See, et mõnes kohas on tuul vaikne, ei tähenda, et igal pool nii on. Järjekordne tõestus sellest, kui "suur" on tegelikult Eestimaa.