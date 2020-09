ILMATARGAD TÄHISTASID TOPELTSÜNNIPÄEVA! Metsavana: „Soovin välja anda ilmaraamatu.“ Ilmar Tiismaa: „13 ja reede on alati mu õnnepäev!“  

Metsavana koduõuel on reede varahommikul harjumatu vaikus. Isegi linnud, kes tavapäraselt madalate õunapuude ümber sidistavad, on kusagile kadunud. Vaid kriimulise näoga kollane kõuts patseerib igavlevalt põõsaste vahel. Kusjuures Metsavana suudab kassi käitumise järgi ilma prognoosida. Kui tulemas on õhurõhumuutus, siis pidavat kass hakkama lõikeheina sööma. Arvo Saidla koju jõudes jäävad esimese asjana silma laudaseinale kuivama riputatud särjed. Mehe sõnul oleks kalu seal veel rohkemgi, kuid sõbrapoiss, kellega koos õngitsemas käiakse, jäi üleöö haigeks. Külmetus õnneks, mitte midagi tõsist. Metsavana on kirglik kalamees. Pole haruldane, et ta on ilma ka ahvenauime järgi ennustanud. Metsavana on sõbra juurde minekuks pakkinud kokku väikese moonakoti. Ta pole Ilmarit ligemale aasta aega näinud. Viimati käis ta Pärnumaal elaval ilmavaatlejal külas möödunud sügise hakul ja siis õige pea tuli juba katkuaeg peale. Ta on elevil, et saab vana sõpra näha.