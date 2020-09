Peipsiääre vald muutis kehtestatud piirangud seadusele vastavaks 

Tartumaal asuv Peipsiääre valla volikogu otsustas teisipäeval toimunud erakorralisel istungil, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vaja kasutusele võtta lisameetmed, mis olid võrreldavad eriolukorra ajal kehtinutega. Õiguskantsler Ülle Madise leidis, et mitmed valla kehtestatud piirangud piiravad põhiõigusi.