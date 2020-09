Õiguskantsler Ülle Madise: Peipsiääre valla kehtestatud piirangud on seadusvastased 

Tartumaal asuv Peipsiääre valla volikogu otsustas teisipäeval toimunud erakorralisel istungil, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vaja kasutusele võtta lisameetmed. Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et mitmed valla kehtestatud piirangud piiravad põhiõigusi.