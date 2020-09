Ene Pajula | Ärge nutke patja, vaid tegutsege, soovitab mammi 

Tema tegude nimekiri on pikk: ta on remontinud nii Vanemuise kui ka Estonia, rajanud Jõhvi ja Pärnu kontserdimaja, taastanud Peterburi Jaani kiriku endise hiilguse. Ta on asutanud ja 25 aastat juhatanud käsikellade ansamblit Arsis ning rajanud selle kõrvale ka kooli. Juba ainult üks asi sellest nimekirjast võiks tähendada väärikat elutööd. Ja nüüd siis – kui mage – väidetavalt käperdab tüdrukuid kui pubekas.

Ausalt öeldes on selles jamas ka midagi head, nagu igas halvas. Ja nimelt võime ennast nüüd puhta südametunnistusega arenenud riikide hulka lugeda, sest isegi Ameerikas, selles 300aastase demokraatiaga riigis, tekkisid esimesed suured avalikud ahistamisskandaalid alles äsja, kuigi vanim nüüd välja tulnud juhtum olevat 30 aasta tagune.

Me oleme isegi käbedamad olnud, meil olevat vanim (Mäega seotud) juhus väidetavalt seitsme aasta tagune. Üks mammi tuttav jurist ütles selle peale, et seaduse mõttes on need naised, kes alles palju aastaid hiljem oma lugudega avalikkuse ette tulid, kuriteo kaasosalised, sest kui nad oleksid kohe rääkinud, siis poleks järgmisi võib-olla juhtunudki.

Käperdamine ei meeldi ühegi põlvkonna naisele

Üks asi, mida mammil on raske mõista, ongi see voodi kaudu töökoha saamine. Ega see ole mingi uudis, eks selliseid asju on alati juhtunud, isegi Nõukogude Eestis. Lihtsalt tollal ei hakanud naised meest avalikult ahistamises süüdistama, ja ega neid poleks kuulda ka võetud. Aga see selleks.

Mammi pole lihtsalt saanud aru, miks naised voodivõimaluse peale välja lähevad. Tal endal pole justkui vajadust olnud, ta on niigi saanud enam-vähem alati teha tööd, mis talle meeldis. Muidugi on võimalus, et ta pole olnud piisavalt seksikas, et ülemustel oleks tema vastu mingit huvi tekkinud.

Ja nende ahistatud Ameerika diivade peale mõeldes on jäänud mulje, et kas nad pigem ei võistelnud selles, et tolle režissööri või produtsendi voodisse pääseda? Küllap need produtsendid ja režissöörid olidki mölakad ja kasutasid selle tungi rõõmuga ära, sest muidu oleks neid vaevalt kohtus süüdi mõistetud, aga mammi ei kujuta ette, et mõni tõeliselt särav anne oleks voodi abita ilmnemata jäänud. Ameerikas on nii palju stuudioid! Võib-olla oli voodi kaudu lihtsam, aga kirgas sünnipärane talent poleks jäänud vaka alla.