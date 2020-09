Seisukoht | Valgevene traagika 

Esmaspäevasel Putini ja Lukašenka kriisikohtumisel lubas suur diktaator laenata väikesele poolteist miljardit dollarit. Vladimir Vladimirovitši pressiesindaja Dmitri Peskov teatas ajakirjanikele ka, et Venemaa tõmbab oma väed Valgevene piirilt tagasi pärast seda, kui õppused on läbi. Putin ütles augusti lõpus, et vägesid ei hakata Valgevenesse sisse viima enne, kui meeleavaldajad ei hakka süütama autosid, maju ja panku ning ei ürita administratiivhooneid hõivata.

Oma väikese diktaatoriga saavad valgevenelased ise hakkama. Küll aga on traagika, et suure vastu sellel paljukannatanud rahval lootust pole. Lootus on sellel, et tugevnev Vene opositsioon lõpuks oma režiimi kukutab.