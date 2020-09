Juhtkiri | Umbusaldada või mitte? 

Et rahandusminister ei saabunud erikomisjonide ette aru andma – ka infotunnis rõhutas ta, et mingeid istungeid polevat toimunudki, sest kvoorum ei tulnud kokku –, oli tegu harva esineva võimalusega küsida ministrilt neid küsimusi, millele vastamist on Helme viimasel ajal vältinud.

Kõnekas on infotunni kokku võtnud peaminister Jüri Ratase tõdemus, et Freeh'st on tehtud väga osavalt poliitiline argument ja malakas, mis viib fookuse rahapesuvastaselt võitluselt eemale. Võib vaid järeldada, et kurikuulsa advokaadibürooga sõlmitud leping jääb jõusse, ja seda erikomisjonide kriitilisest raportist hoolimata.