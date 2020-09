JOOMINE LÄHEB KÄEST ÄRA: napsitamisega liialdamine viib järjest rohkem inimesi hauda

"Alkohol iseenesest pole halb kui ta on poeriiulil, pudelid on ju ilusad. Pokaal veini pole samuti halb või end vahel purupurju juua. Halvaks muutub see siis, kui kaotatakse kontroll ja tehakse kahju iseendale või teistele - kas siis sõnade või tegudega," ütles politseimajor Sirle Loigo Eesti Karskusliidu aastakonverentsil, kus keskenduti viimastele alkoholiprobleemide trendidele ja küsiti, kuidas 2020. aasta eriline olukord neid mõjutanud on.