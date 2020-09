Alkoholi kuritarvitamine nõuab järjest rohkem inimelusid 

"Alkohol iseenesest pole halb kui ta on poeriiulil, pudelid on ju ilusad. Pokaal veini pole samuti halb või end vahel purupurju juua. Halvaks muutub see siis, kui kaotatakse kontroll ja tehakse kahju iseendale või teistele - kas siis sõnade või tegudega," ütles politseimajor Sirle Loigo Eesti Karskusliidu aastakonverentsil, kus keskenduti viimastele alkoholiprobleemide trendidele ja küsiti, kuidas 2020. aasta eriline olukord neid mõjutanud on.

PPA politseimajor Sirle Loigo. Foto: Erki Parnaku

Loigo meenutab jaanuaris Saaremaal toimunud ränka õnnetust, kus roolijoodik põhjustas kolme inimese surma ja kahe inimese surmaga päädinud tragöödia Lihulas, kus mootorrattur püüdis takistada purjus juhti...

"20 aastat tagasi oli normaalne, et riigikogu liige karjus Wismari ees - sõitnud eelnevalt puruks mitu autot. Täna ei anna ühiskond andeks. Tempel- roolijoodik saadab inimest kogu elu," sõnab ta. Paraku kehtib see tempel vaid nendele roolijoodikutele, kelle politsei tabab. Kogukondlikku teavitamist peetakse kohati ikka veel pealekaebamiseks, mistõttu seda ülearu sageli ei tehta. "On selge, et võtmeid ei saa alati ära võtma minna või takistada purjus inimest rooli minemast, aga politseid saab teavitada alati. Pärast Saaremaa õnnetust ütlesid kohalikud kõik, et me teadsime. Keegi ei teinud aga midagi," tõdeb Loigo.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on Eestis ligi 55 000 alkoholisõltuvuses inimest. Kuni nendega ei tegeleta, osalevad nad liikluses - nii jalakäijana kui rooli taga. Loigo toob paari aasta taguse näite, mil ta peatas hilisõhtul sõiduki, mille roolis olnud juht oli päeval käinud motokrossil, õhtul teinud saunas mõned õlles ja arvas, et on piisavalt kaine, et sõitma minna. Juht oli siiski joobes, kuid kahetsus siiras ja inimlik. "Aasta hiljem sama koht ja sama juht. Jutt ka sama, ainult joove oli suurem. Mina olin ilmselt rohkem pettunud kui tema. Sain aru, et tegelikult ta ei hooli, tal on ükskõik. Roolijoodik räägib seda, mis on temale kasulikum, et saada kergem karistus," räägib Loigo.

Loigo sõnul on aastas kokku umbes 15-20 liiklusõnnetustevaba päeva, kuid ühtki roolijoodikuvaba päeva ei ole. Ta loodab siiralt, et kunagi see päev siiski saabub, kuid selle nimel on vaja teha palju ennetustööd - rääkida nii palju, et süda läheb pahaks ja siis rääkida natuke veel. "Roolijoodik ise ei kalkuleeri, kui karm on karistus või kui suur risk vahele jääda. Purjuspäi ei karda keegi trahvi ega vanglat," ütleb Loigo.

Lähisuhtevägivalla kuriteod tõusuteel