Sotsiaaldemokraatlik partei on jätkuvalt Soome populaarseim erakond 

Küsitlusele tuginedes võib oletada, et kui Soomes toimuksid täna parlamendivalimised, võidutseksid seal sotsiaaldemokraadid 21% toetusega. Sotsidele järgnevate Põlissoomlaste toetus on 19,5% ja Koonderakonnal 17%. Populaarsuselt neljandal kohal on Roheline Liit (11,8%) ja viiendal Keskerakond (10,8%). Kokku toetab valitsusparteisid 55,5% vastanutest – see number on kuuga langenud vaid 0,8%.

Nimelt võib olukord olla oktoobris hoopis praegusest erinev, sest järgneva kuu jooksul tehakse palju suuri poliitilisi otsuseid, sealhulgas saab selgeks, millist nägu on uus riigieelarve. Koroonapandeemia taustal on eelarvekõnelused valitsusele parajaks katsumuseks. On teada, et tahetakse tõsta näiteks alkoholi- ja tubakaaktsiisi, ent palju panustatakse uues eelarves ka „rohelistele küsimustele“.

Nurmela sõnul tõusis peaministripartei toetus hüppeliselt kevadel, kui koroonapandeemiaga seotud probleemid olid esmajärgus meditsiinilist laadi. Nii sotside kui ka kogu valitsuse tegemisi on kritiseerinud opositsioonis olev Koonderakond, kelle arvates pole koalitsioon suutnud majandusküsimustes raskel ajal pädevalt käituda. Siiski pole valitsusele vastandumine Koonderakonna toetust kasvatanud.