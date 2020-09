VALGEVENE ÕPPETUND! Von der Leyen sarjab: Venemaa käitumismuster ei muutu 

Von der Leyeni presidendiaja suurimaks loosungiks on Euroopa roheline kokkulepe, mille eesmärk on 2050. aastaks muuta euroliit süsinikuneutraalseks. Sellel sakslanna oma kõnes aga pikalt ei peatunud. Roheleppe uus versioon avaldub homme ja seal on ette kirjutatud eesmärk järgmise kümne aastaga vähendada süsinikuheidet 55 protsendi võrra – siht, mille kursil Eesti oli juba enne uue tärmini seadmist.

„Ütlen selgelt välja: Euroopa Liit on Valgevene inimestega. Meid kõiki on liigutanud see tohutu julgus, mis iseloomustab neid inimesi, kes on kogunenud meeleavaldustel, naiste marssidel. Need valimised, mis tõid need inimesed tänavatele, polnud vabad ega õiglased. Valitsuse taolist jõhkrat vastust on peetud häbiväärseks sellest ajast peale. Valgevene inimesed peavad saama ise oma tuleviku üle otsustada. Nad ei ole malendid kellegi teise malelaual,“ sõnas von der Leyen.

Komisjoni president jätkas pöördumisega euroliidu liikmete suunas: „Ja neile, kes soovivad tihedamaid sidemeid Venemaaga, teile ütlen ma: Aleksei Navalnõi mürgitamine, seda veel sellise keemiarelvaga, ei ole mingi ühekordne tegevus. Me oleme näinud sama mustrit Gruusias, Ukrainas, Süürias, Salisburys, ja oleme näinud sekkumist valimistesse üle maailma. See muster ei muutu ja seda ei muuda mingi torujuhe!“

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik. Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik tunnistas, et talle tuli von der Leyeni nii otsekohene sõnum Venemaa kohta väikese üllatusena. „Minu meelest näitas see kommentaar, et Euroopa Liidus mõeldakse fundamentaalselt ümber suhtumist Venemaasse. See tuleneb omakorda sellest, et Saksamaal käib see ümbermõtlemine praegu väga aktiivselt,“ selgitas Raik Õhtulehele oma arvamust.

Varem on Euroopa Liidus nähtud Venemaaga sõlmitud majandussidemetes võimalust suurriigi retoorikat pehmendada ja ääri-veeri seda demokraatia poole suunata. „Aga me näeme, et seda ei ole juhtunud, ja lõpuks on see hetk käes, kui Euroopa Liit ja Saksamaa ümber mõtlevad,“ nentis Raik. „Von der Leyen ütles seda diplomaatiliselt. Pidin ta sõnu mitu korda üle lugema, et mõista, mida ta täpselt sellega mõtles, aga ta pani ritta need Venemaa agressiivse käitumise näited ja edastas oma sõnumi neile, kes soovivad tihedamaid sidemeid Venemaaga. See oli tugev sõnum.“